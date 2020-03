Coronavirus, un morto anche a Santa Maria Hoè

A darne notizia il sindaco Efrem Brambilla

“Partecipiamo a questo dolore: purtroppo anche il nostro paese è vittima di questa piaga”

SANTA MARIA HOE’ – “Oggi in un letto d’ospedale è morto un cittadino di Santa Maria Hoè di Coronavirus (Covid-19). Siamo addolorati per il grave lutto che ha colpito il nostro Comune”. Sono parole cariche di commozione e sgomento quelle pronunciate dal sindaco Efrem Brambilla che stamattina ha saputo della scomparsa di un suo concittadino: “Purtroppo anche il nostro paese è vittima di questa piaga. Il Coronavirus, arrivato fin qui da molto lontano, si è portato via un nostro concittadino. Partecipiamo sentitamente a questo dolore. Non perdiamo il coraggio e proseguiamo con tenacia questa lunga battaglia. Vi chiedo la massima serietà, la massima collaborazione. Riposa in pace nei cieli”.