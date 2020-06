Dà fuoco alle porte del municipio di Brivio, denunciato un 65enne del paese

Individuato l’autore dell’incendio appiccato alle porte della sede del Comune di Brivio

Si tratta di un 65enne residente in paese. Ancora non chiari i motivi del gesto

BRIVIO – E’ un 65enne (R.I.) residente in paese, il presunto responsabile dell’incendio appiccato nella notte alle porte d’ingresso del municipio di Brivio (leggi qui). Sono stati i carabinieri a risalire all’identità dell’uomo nel giro di poche ore dall’accaduto.

Secondo la ricostruzione dei militari, il 65enne ha versato del liquido infiammabile sulle porte d’ingresso della sede comunale, appiccando successivamente le fiamme che hanno provocato un focolaio di modeste dimensioni.

I Carabinieri intervenuti sul posto, unitamente al personale dei Vigili del Fuoco intorno alle 7 di questa mattina, hanno immediatamente avviato le indagini, con i rilievi tecnici, affidati a personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecco.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, come aveva anticipato il sindaco Federico Airoldi, sarebbero state fondamentali per attribuire la responsabilità dell’accaduto. Il 65enne è stato denunciato.

Dall’Arma spiegano che sono tuttora in corso accertamenti per meglio definire le motivazioni che hanno portato il medesimo al gesto che, allo stato, appare riconducibile ad una condizione di alterazione in cui si trova lo stesso.