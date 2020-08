Deragliato un treno a Carnate: tre i feriti. Linea ferroviaria interrotta

Incidente ferroviario alla stazione di Carnate, treno deraglia.

Carrozze fuori dai binari. Soccorsi macchinista, capotreno e un viaggiatore

CARNATE – Un treno ha deragliato intorno a mezzogiorno nella zona della stazione di Carnate. Tre carrozze sono uscite dai binari, una si è ribaltata sulla sede ferroviaria.

I soccorsi sono sul posto con diversi mezzi. Fortunatamente, i vagoni coinvolti dall’incidente erano praticamente vuoti. Al momento si ha notizia del ferimento del macchinista, che apparentemente non avrebbe riportato traumi gravi, del capotreno e di un viaggiatore che avrebbero riportato delle contusioni. Quest’ultimo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

“Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento” fa sapere Trenord in una nota.

Linea interrotta

Fermata la circolazione dei treni tra le stazioni di Carnate e Monza. Attivato il servizio di autobus dalla stazione di Monza, che effettua collegamento tra Monza e Lecco – Monza e Paderno Robbiate.

Seguiranno maggiori informazioni