Diciotto studenti e famiglie in isolamento nel lecchese. L’ordinanza dei Comuni

Studenti lecchesi dell’istituto agrario di Codogno in isolamento nelle loro abitazioni

Lo stesso vale per i familiari. “Stanno bene, per ora nessun sintomo”

LECCO – Sono in tutto 18 gli studenti lecchesi che frequentano l’istituto di Codogno, in isolamento nelle proprie abitazioni e monitorati dall’ATS. Quattro di loro risiedono a Lecco città.

Già da domenica i Comuni si sono mobilitati avvisando le autorità sanitarie, alcuni municipi (Olgiate, Merate, Viganò, Cremella, Cassago) hanno emesso l’ordinanza di obbligo di dimora per gli studenti e i loro familiari.

Dovranno restare isolati per 14 giorni i due studenti di Olgiate iscritti all’istituto agrario di Codogno, lo stesso frequentato dal 17enne valtellinese risultato positivo al Coronavirus ora ricoverato all’ospedale di Lecco.

Lo stesso vale per le loro famiglie, in tutto dieci persone. “In realtà si erano già messe in isolamento volontario in questi giorni, i familiari sono usciti solo per fare la spesa in orari non di punta e con tutte le precauzioni del caso – fa sapere il primo cittadino di Olgiate, Giovanni Battista Bernocco – i ragazzi stanno comunque bene e non presentano sintomi”.

A Merate sono due gli studenti in isolamento, entrambi appartengono allo stesso nucleo famigliare: “Stanno bene, i loro genitori sono preoccupati e vorrebbero che venissero sottoposti a tampone per escludere ogni rischio – ha spiegato il sindaco di Merate, Massimo Panzeri – ci siamo fatti portavoce di questa istanza con Ats”.

A Lecco il Comune si è confrontata già domenica con ATS e attende indicazioni dall’autorità sanitaria. Al momento non è stata emessa l’ordinanza.