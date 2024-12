Dolore per la morte del giovane Gianfranco Rossi, aveva solo 35 anni

Originario di Airuno, si era trasferito a Imbersago. Era molto conosciuto nel mondo del calcio

“Amarti è stato facile, dimenticarti sarà impossibile. Nel nostro cuore rimarrai per sempre. Il nostro guerriero. Ciao Koki”

AIRUNO – Un dolore grandissimo quello che ha travolto l’Unione Sportiva Oratorio di Airuno e tantissimi appassionati di calcio pel la morte del giovane Gianfranco Rossi. “Koki”, questo il soprannome con cui era conosciuto da tutti, se n’è andato venerdì scorso a soli 35 anni dopo aver combattuto contro un male che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

questo lo striscione carico di affetto che è stato appeso al campo dell'Uso Airuno per ricordare un giovane solare e pieno di vitalità che se n'è andato troppo presto. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona che si metteva sempre a disposizione degli altri e sapeva farsi voler bene.

“Purtroppo oggi se ne ho mandato un altro nostro amico Gianfranco Rossi. Ciao Cochi”, si legge sulla pagina social del Centro Sportivo Imbersago che era solito frequentare partecipando alle molteplici iniziative, soprattutto da quando aveva smesso di giocare a calcio a 11 per passare al calcio a 5. Originario di Airuno, Gianfranco Rossi infatti ora risiedeva proprio a Imbersago.

I funerali di Gianfranco Rossi saranno celebrati martedì 3 dicembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Airuno.