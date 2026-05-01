Ponte di Paderno: donna di 56 anni trovata morta dopo la denuncia di scomparsa

La denuncia di scomparsa era stata presentata nella serata del 30 aprile ai carabinieri di Merate

La donna è stata trovata morta questa mattina nella zona del Ponte San Michele

CALUSCO D’ADDA – Si erano perse le sue tracce nella serata di ieri, giovedì, quando il compagno aveva presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Merate. La donna, 56 anni, è stata trovata morta questa mattina, sabato, poco prima della 7, dopo il ritrovamento della sua auto a Calusco d’Adda, nella zona del Ponte San Michele.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Zogno, che hanno individuato la vettura chiusa.

Attivati anche i Vigili del Fuoco con squadre specializzate e il coinvolgimento dei soccorritori fluviali e dei sommozzatori. Nel corso delle operazioni è stato individuato un corpo in acqua, successivamente recuperato.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i necessari accertamenti.