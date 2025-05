Donna investita a Monticello Brianza, soccorsa in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto in via Virginia Besozzi

La donna è stata scaraventata a una decina di metri a causa dell’impatto

MONTICELLO BRIANZA – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 20 maggio, a Monticello Brianza. L’allarme è scattato intorno alle ore 15.30 per una donna di 65 anni investita lungo via Virginia Besozzi, la Sp54. La donna, a seguito dell’impatto, è stata proiettata a una decina di metri.

Sul posto, in codice rosso (massima gravità), è intervenuto l’elisoccorso da Milano con l’auto infermieristica da Molteno e un’ambulanza. La donna, in gravi condizioni, è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza con traumi a testa, torace, schiena, bacino e gamba.

Spetterà ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma pare che la donna, probabilmente residente in zona, stesse attraversando la strada per andare al bar quando è stata investita da una Fiat Panda in marcia verso Missaglia.