Dopo l’incendio RONCALab scrive ai dipendenti: “Torneremo più forti di prima”

Non è ancora possibile stimare l’entità dei danni né le cause dell’incendio

Tutte le valutazioni non appena i tecnici potranno accedere in totale sicurezza

LOMAGNA – “Torneremo più forti di prima. La nostra dedizione alla qualità e alla produzione non si ferma”, questo il messaggio rivolto dall’azienda ai dipendenti con un post Linkedin dopo il grosso incendio scoppiato nella giornata di ieri, giovedì 4 dicembre.

Questo il messaggio completo.

“Care amiche e cari amici, clienti, partner e comunità,

con un profondo senso di dispiacere ci troviamo nuovamente a darvi una notizia difficile: intorno alle 12.30 di oggi (ieri, ndr), 4 dicembre 2025, un incendio è divampato nel nostro stabilimento di Lomagna, interessando l’area produttiva della linea per pizze e pinse.

Per chiunque abbia condiviso con noi il dolore del 2017, la comunicazione di oggi riapre una ferita. Sappiate che il nostro pensiero è rivolto alla resilienza che ci ha sempre contraddistinto.

Vogliamo innanzitutto rassicurare tutte e tutti: non si registra alcun ferito o intossicato. Le procedure di sicurezza previste sono state attivate immediatamente, e tutto il personale è stato evacuato in sicurezza e senza alcuna criticità.

In questo momento di difficoltà, la nostra più grande gratitudine va a coloro che ci stanno supportando: alle Vigilesse e ai Vigili del Fuoco, al personale sanitario, alle Forze dell’Ordine e tutte le persone che sono intervenute.

Infine, grazie al nostro personale straordinario, che ha gestito l’emergenza con lucidità e rispetto delle procedure.

Le squadre dei Vigili del Fuoco ora hanno completato le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e di messa in sicurezza dell’area. Al momento, non è possibile stimare l’entità dei danni né le cause dell’incendio; queste valutazioni verranno fatte non appena le nostre tecniche e i nostri tecnici potranno accedere in totale sicurezza.

Torneremo più forti di prima. La nostra dedizione alla qualità e alla produzione non si ferma”.