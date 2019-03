Nuovo incontro in Municipio per parlare del doppio senso in via Pilata

Preoccupati i residenti della strettoia: “Quel tratto sarà a senso unico alternato con i semafori”

OLGIATE MOLGORA – Nuovo confronto tra il sindaco Giovanni Battista Bernocco e il comitato per la messa in sicurezza di via Pilata. Nei giorni scorsi una delegazione di cittadini, capitanata dalla portavoce Marina Milani, ha incontrato in Municipio il primo cittadino olgiatese per fare il punto in vista della riapertura a doppio senso della strada che dall’ex passaggio a livello conduce alla rotonda dello Scarpone.

L’incontro è stato richiesto dai residenti alla luce delle notizie che danno la riapertura a doppio senso di circolazione della strada sempre più imminente. Preoccupati per l’incremento di traffico che una simile situazione potrà comportare, i residenti hanno dato vita mesi fa a un comitato e hanno iniziato a incontrare in maniera assidua e costruttiva i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Convinti che la situazione migliore sarebbe stata comunque quella di lasciare inalterata la viabilità (con il senso unico in uscita da Olgiate verso La Valletta a partire dalla strettoia), i residenti hanno intavolato una discussione con sindaco e assessori al fine di mettere per lo meno in sicurezza la strada.

Non una semplice riapertura a doppio senso

Dalla semplice riapertura tout court della strada, intervento da sempre legato a doppio giro al ripristino del semaforo sulla provinciale all’altezza dell’intersezione con via Canova, si è così passati a un progetto più articolato e complesso. L’intera arteria verrà infatti riqualificata con la creazione di una rotonda in corrispondenza dell’intersezione con via Aldo Moro e la prosecuzione del marciapiede da via Monte Rosa fino a via Moro. Verranno posizionati dei semafori in corrispondenza della strettoia in modo da disciplinare questo tratto di strada a senso unico alternato, così da permettere l’ingresso e l’uscita dei residenti in sicurezza.

“L’incontro di mercoledì scorso è stato richiesto proprio per analizzare meglio quali interventi realizzare in corrispondenza della strettoia- precisa Marina Milani, portavoce del comitato – Il sindaco ci ha precisato che l’intenzione della Provincia è riaprire la strada a doppio senso in tempi, tutto sommato, rapidi. E per questo è necessario arrivare a quella data preparati. Abbiamo inoltre strappato a Bernocco la promessa di valutare nuovamente la possibilità di realizzare un marciapiede nel tratto che diventerà a senso unico alternato”.

Semafori e telecomandi ai residenti

Il primo cittadino ha spiegato che verranno posizionati dei semafori di ultima generazione. Ai residenti verrà anche consegnato un telecomando in modo da poter far scattare il rosso in entrambe le direzione e permettere loro così l’uscita da casa in tutta sicurezza. L’idea è quella di posizionare i semafori in corrispondenza di Belfiore e subito dopo la strettoia. Posizioni che andranno tarate durante le prime settimane di riapertura della via in modo da capire le conseguenze e valutare eventualmente delle modifiche. Su tutta l’arteria verrà rifatta l’illuminazione, in modo da renderla più sicura.

Via Pilata più sicura e meno veloce

L’obiettivo poi è quello di rendere via Pilata meno appetibile per chi vuole tagliare il traffico. Già i semafori dovrebbero dissuadere, e non poco, gli automobilisti più frenetici. Ma qualora ciò non bastasse verranno posizionate anche delle telecamere per tenere monitorata la velocità. “Oggi via Pilata sembra una strada abbandonata da Dio. Non c’è controllo e c’è già chi la percorre contromano pensando che sia stata già riaperta. E’ una strada sui cui va posta attenzione, al di là della sua riapertura a doppio senso” conclude Milani.

Bernocco: “Con il doppio senso migliorerà tutta la viabilità di Olgiate”

Concorde il sindaco Bernocco: “La nostra priorità è la messa in sicurezza dell’intero paese. Riaprire a doppio senso, con tutte le attenzioni del caso via Pilata, porterà dei miglioramenti a tutta la viabilità di Olgiate”