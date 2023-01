Dramma a Merate. Investito da un’auto, 87enne muore sul colpo

L’incidente si è consumato intorno alle 17.30

Il conducente non avrebbe visto l’anziano, travolgendolo

MERATE – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio, a Merate in via Como, lungo la Provinciale, al confine con Cernusco.

Un uomo di 87 anni, Carlo Fumagalli, residente a Cernusco, è stato investito da un’auto di fronte al Bar Girasole, morendo sul colpo. E’ successo poco dopo le 17.30.

Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorritori e le forze dell’ordine ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

L’87enne è stato investito da un’auto che in un primo momento si sarebbe allontanata, non accorgendosi dell’uomo, per poi tornare sul posto. Il conducente avrebbe dichiarato alle forze dell’ordine di non aver visto l’anziano, complice il buio e la pioggia.

Sul posto della tragedia si sono portati il sindaco di Cernusco Lombardone Gennaro Toto e il consigliere alla sicurezza Antonio De Luca.

I rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri di Merate.