Dramma a Olgiate: 30enne trovato morto in casa

E’ successo questa mattina, lunedì 29 dicembre

Sul posto si sono portati i carabinieri: sembrerebbe che il decesso sia avvenuto per cause naturali

OLGIATE MOLGORA – Non avevano più sue notizie da diverse ore e, preoccupati, hanno allertato i soccorsi. Dramma questa mattina, lunedì 29 dicembre, nella frazione di San Zeno, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, dove un ragazzo di 30 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione.

A mobilitare i soccorritori sono stati i parenti, che non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo da diverse ore. Una preoccupazione che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi: entrati nella casa i carabinieri hanno infatti trovato l’uomo riverso a terra. Inutili l’arrivo dei sanitari di un’ambulanza il cui medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del trentenne, originario del Nord Africa e da qualche tempo residente in paese.

Da quanto è stato possibile apprendere la morte è dovuta a cause naturali: l’uomo, già in cura per problematiche mediche, sarebbe stato colpito da un malore che purtroppo non gl ha lasciato scampo.