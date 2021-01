Dramma a Osnago, muore investito da un treno. Disagi sulla linea ferroviaria

L’allarme intorno alle 12 tra le stazioni di Cernusco e Osnago

Momentaneamente bloccata la circolazione dei treni sulla linea

OSNAGO – Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 gennaio: una persona di cui ancora non si conoscono le generalità è morta, investita da un treno. E’ successo intorno alle 12 tra le stazioni di Cernusco Lombardone e Osnago.

Da chiarire la dinamica del sinistro: sul posto in codice rosso si sono portati i soccorritori, i Vigili del Fuoco e il personale della Polfer. Purtroppo per la persona non c’è stato nulla da fare.

Inevitabili i disagi sulla linea ferroviaria tra Lecco e Milano, momentaneamente bloccata per consentire i rilievi del caso (aggiornamenti in tempo reale sul sito di Trenord).