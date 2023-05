Drammatico incidente in via Nazionale a Calco, muore ciclista di 46 anni

La tragedia è avvenuta intorno alle 11 di oggi, domenica

Strada chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori

CALCO – Incidente mortale a Calco, in via Nazionale, lungo la SS342, intorno alle ore 11 di oggi, domenica 14 maggio. Ancora poche le informazioni a disposizione: l’incidente sarebbe avvenuto all’altezza della concessionaria Villa Motori. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi in codice rosso, sul posto è giunta un’ambulanza, mentre da Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso atterrato nel prato vicino alla strada.

Inutili tutti i tentativi di salvare la vita all’uomo di 46 anni, per lui non c’è stato nulla da fare, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Da quanto appreso sul posto sembrerebbe che il ciclista stesse percorrendo la strada in discesa verso Lecco quando, forse per la presenza di una buca, avrebbe sbandato proprio mentre passava l’auto che viaggiava nella sua stessa direzione che, forse, l’avrebbe poi travolto.

Toccherà comunque alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, sul posto i Carabinieri per tutti i rilievi del caso. La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori e per i rilievi, inevitabili le conseguenze sul traffico con incolonnamenti in entrambe le direzioni. Negli stessi minuti un altro incidente, fortunatamente meno grave, ha coinvolto un secondo ciclista a Imbersago.