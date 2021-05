E’ morto il 24enne coinvolto nell’incidente in moto a Santa Maria Hoè

Si tratta di Mirco Fumagalli giovane di Verderio

Vani i tentativi di salvargli la vita. E’ spirato subito dopo il suo arrivo in ospedale

SANTA MARIA HOE’ – Non ce l’ha fatta Mirco Fumagalli, 24enne di Verderio. E’ morto subito dopo il suo arrivo all’ospedale Manzoni di Lecco. I diversi traumi riportati nell’incidente in moto, avvenuto questa mattina (domenica 16 maggio) a Santa Maria Hoè, si sono rivelati fatali.

Il ragazzo era alla guida della sua Triumph bianca e rossa, lungo la strada provinciale 58, che da Santa Maria Hoè porta a Colle Brianza, in compagnia di un gruppo di amici appassionati di due ruote. In sella con lui, una ragazza di 25 anni, C. D., che abita a Meda.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, ma parrebbe che la moto sia uscita di strada per andare a schiantarsi contro il guardrail. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto anche il sindaco Efrem Brambilla con gli agenti della Polizia Locale: mentre la 25enne si è procurata un trauma alla gamba ed è stata portata in codice giallo (mediamente critico) al pronto soccorso dell’ospedale di Merate, le condizioni di Mirco Fumagalli, purtroppo, sono apparse da subito gravissime. Prima l’intervento dei sanitari, dell’elicottero dell’Areu di Como e poi la corsa disperata verso l’ospedale Manzoni.

Vani tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita, il giovane purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale. Una nuova tragedia sulle strade dopo che solo una settimana fa, nella serata di sabato 8 maggio, era morta sempre in un incidente in moto, avvenuto ad Arcore, Francesca Fumagalli, giovane mamma di Casatenovo.