E’ morto Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe

Lutto nel mondo dell’imprenditoria: è morto Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe

Per onorarlo e ricordarlo Technoprobe ha deciso di chiudere tutte le sue attività in tutte le sue sedi nel mondo per 24 ore

MERATE – E’ morto ieri, sabato, Giuseppe Crippa, 90 anni, fondatore e presidente onorario di Technoprobe, multinazionale italiana con headquarter a Cernusco Lombardone, leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica.

Da una sua intuizione era nata, nel garage di casa, l’idea che ha portato poi alla nascita, nel 1996, di Technoprobe, azienda ora quotata in borsa con sedi sparse in tutto il mondo.

Uno sguardo alla globalità che non gli aveva mai fatto perdere l’amore e l’interesse per la sua città, adoperandosi, tramite la Fondazione, in attività di beneficenza e solidarietà con un occhio di riguardo, in particolare, per l’ospedale di Merate, l’inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro e per la cultura.

Giuseppe Crippa era “Technoprobe”. E per questo, per onorarlo e ricordarlo, Technoprobe ha deciso di chiudere tutte le sue attività in tutte le sue sedi nel mondo per 24 ore.

La chiusura sarà tra le ore 6 di lunedì 7 e le ore 6 di martedì 7 luglio (orario italiano).

Non solo. Verrà allestita una camera del commiato presso la sede della società in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2 a Cernusco Lombardone dalle ore 12 alle ore 19 della giornata di lunedì 7 luglio, così da dare la possibilità di un ultimo saluto a tutti coloro che vorranno.

Le esequie si terranno in forma privata.

Vibrante il ricordo diffuso dalla stessa società. “Nel dolore per la perdita vogliamo però celebrare una vita pienamente realizzata. Giuseppe era un uomo pervaso da una inesauribile passione per la tecnologia e l’innovazione, da un’eccezionale visione imprenditoriale e da un profondo rispetto e amore per le persone. Figura straordinaria sotto ogni profilo – umano, professionale e di impegno sociale – ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’azienda, nel territorio in cui ha vissuto e operato, nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. A tutti noi che abbiamo lavorato con lui, seguendo la sua visione, restano gli insegnamenti e i suggerimenti nel confronto quotidiano, frutto di quella rara capacità che poche persone hanno di sapersi dare a tutti, dal più giovane appena arrivato al manager più esperto. Restano i ricordi degli incontri in reparto, della disponibilità in ogni momento, di quell’umanità profonda che riesce a superare la professione, i ruoli, le gerarchie. Siamo stati fortunati ad averlo. Technoprobe quindi si ferma per 24 ore, in Italia come in tutte le sue sedi nei 3 continenti e 10 paesi dove operiamo. Chiude e si ferma per celebrarlo e ricordarlo. Lo ricordiamo con immensa gratitudine e affetto, consapevoli che senza la sua visione, la sua passione e la sua umanità, Technoprobe non sarebbe ciò che è”.

Un pensiero va ai familiari: “Ci stringiamo a Mariarosa, Monica, Cristiano, Roberto, Stefano, a tutti i nipoti e la famiglia intera in questo momento di dolore, rinnovando l’impegno a custodire e portare avanti il suo straordinario esempio. Se sapremo restare fedeli al suo insegnamento e alla sua figura Technoprobe continuerà ad essere un’azienda unica. È questa una nuova sfida per tutti noi”.

BIOGRAFIA GIUSEPPE CRIPPA

Nato a Robbiate il 5 maggio 1935, dopo una breve esperienza lavorativa in Breda, entra dal 1960 in SGS- ATES, l’azienda che prenderà poi il nome di ST Microelettronics, nella quale lavora con successo per più di 30 anni fino alla pensione nel 1995, ricoprendo negli anni importanti ruoli a livello worldwide nell’ambito della produzione, dei processi e della qualità.

Per la sua intera carriera Giuseppe Crippa ha convissuto con un forte desiderio di aprire una propria attività e dare sfogo al suo estro tecnico e imprenditoriale. È solo l’amore per il suo lavoro a frenarlo e portarlo a posticipare fino agli ultimi anni prima della pensione l’inizio di un’attività propria.

È infatti solo nel 1993, dopo alcuni anni di prove ed esperimenti, che insieme al figlio Cristiano e con l’aiuto amministrativo della moglie Mariarosa Lavelli, riesce a dare forma nel garage e soffitta di casa a Merate, in provincia di Lecco, a una vera attività per la produzione di probe card.

Nel 1995 Giuseppe Crippa va in pensione e si può dedicare a tempo pieno alla sua nuova attività. È quindi il 1996 l’anno in cui viene formalmente costituita “Technoprobe”, con headquarter a Cernusco Lombardone e prende il via il formidabile percorso di crescita dell’azienda.

Da quel momento Giuseppe è stato l’anima dell’azienda; con la sua vulcanica mente tecnologica è stato mosso dalla visione di riuscire a dare vita ad un’azienda di alta tecnologia in Italia.

La sua ricerca maniacale per la perfezione e correzione di ogni difetto, al fine di una piena soddisfazione di ogni richiesta del cliente, ha dato un’impronta indelebile allo spirito e alle strategie di Technoprobe.

Il suo spessore umano è stato riferimento e guida per tutti i dipendenti in azienda.

Oggi Technoprobe è presente in 3 continenti e 10 nazioni, con 23 sedi legali nel mondo.

È diventata un hub tecnologico di ricerca e innovazione in continua espansione con circa 3300 dipendenti a livello consolidato (dei quali circa 1700 in Italia), 4 centri di ricerca e oltre 600 brevetti certificati.

Per scelta e visione della famiglia Crippa, Technoprobe ha sempre voluto tenere il cuore della sua progettazione e produzione nel territorio dove è nata e ha mosso i primi passi, a Cernusco Lombardone, nel meratese.

Sempre spinto da una sincera vocazione al sociale e senso di gratitudine verso il territorio nel quale ha fatto fortuna Giuseppe Crippa, insieme con la moglie Mariarosa e tutta la famiglia, è sempre stato molto attivo in iniziative sociali, benefiche e di valorizzazione del territorio.

Nel maggio 2023 è nata così Fondazione Mariarosa e Giuseppe Crippa, al fine di dare impulso, coordinamento ed efficacia alle attività filantropiche e alle politiche di inclusione, solidarietà sociale e attenzione al territorio di Technoprobe S.p.A. e della famiglia Crippa che l’ha fondata e ancora la dirige.

La missione della Fondazione è e continuerà a essere a servizio delle comunità attraverso interventi concreti negli ambiti che più gli stanno a cuore quali l’educazione, istruzione e formazione professionale, l’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, la lotta alla dispersione scolastica e il contrasto alla povertà educativa, il potenziamento dei servizi socio sanitari e altro.