E’ morto in ospedale il 17enne, vittima dell’incidente Montevecchia

Emanuele Cosentino, 17enne di Desio, si è spento in ospedale

In scooter si è scontrato con un furgoncino lungo la provinciale

MONTEVECCHIA – Era arrivato in ospedale in condizioni gravissime, nonostante il tentativo dei medici, Emanuele non ce l’ha fatta: il giovane, residente a Desio, è morto al San Gerardo di Monza.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, si sono concluse le procedure di accertamento di morte cerebrale e dichiarato il decesso del 17enne. La famiglia ha acconsentito alla donazione di organi.

Il giovane, martedì pomeriggio, è rimasto vittima di un incidente avvenuto lungo la strada provinciale a Montevecchia: in sella ad uno scooter, era stato investito da un furgone, rimanendo incastrato con le gambe sotto il mezzo pesante.

Per soccorrerlo era stato mobilitato anche l’elicottero del 118 e i vigili del fuoco.

L’articolo precedente: