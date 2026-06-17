E’ morto in ospedale il ciclista di 29 anni colpito da malore sulla Sp 342 dir a Osnago

E’ morto il ciclista di 29 anni colpito da malore mentre pedalava lungo la Sp 342 a Osnago

Il ragazzo era caduto al suolo: per evitare l’impatto tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento

OSNAGO – E’ morto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il giovane ciclista colpito da un malore nel pomeriggio di ieri, martedì, mentre in sella alla sua bicicletta da corsa stava percorrendo la SP 342 dir in direzione sud.

Il ragazzo, che avrebbe compiuto 30 anni a novembre, è stramazzato a terra mentre stava percorrendo il tratto di strada in salita appena dopo la rotonda di intersezione con via Olivetti. Per evitare di travolgerlo, tre macchine che procedevano sempre in direzione di Lomagna sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Compresa la gravità della situazione, è stato lanciato immediatamente l’allarme alla centrale operativa dell’emergenza urgenza di Areu: in volo da Bergamo si è alzato l’elisoccorso mentre sul posto si sono portate anche due ambulanze. Il ciclista, residente a Pessano con Bornago, è stato preso in carico dai sanitari e trasferito sull’elicottero dove sono continuate le manovre di rianimazione.

Giunto all’ospedale di Bergamo, il giovane si è però spento poche ore dopo il ricovero. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, si sono recati i carabinieri della Compagnia di Merate coadiuvati dagli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità.