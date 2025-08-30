Emergenza tromba d’aria rientrata a Verderio

Oggi gli ultimi interventi di messa in sicurezza

Il forte maltempo ha provocato diversi danni sul territorio

VERDERIO – Terminata l’emergenza tromba d’aria che ha colpito il Comune di Verderio nel pomeriggio di ieri, venerdì. Un forte maltempo che ha provocato tanta paura nei cittadini (ma fortunatamente nessun ferito) oltre che diversi danni: caduti infatti numerosi alberi per via delle forze raffiche di vento, scoperchiati i tetti di diversi edifici e le insegne pubblicitarie presenti su alcune rotonde. In totale sono state una decina le richieste di intervento.

A mobilitarsi sul posto i Vigili del Fuoco con diverse squadre dai comandi di Merate, Lecco e Valmadrera. Presenti a monitorare costantemente la situazione anche il il sindaco Danilo Igino Villa, il vicesindaco Giovanna Ercolina Riva, Polizia Locale e Protezione Civile.

Nella giornata di oggi verranno effettuati gli ultimi interventi di messa in sicurezza. Tra le piante danneggiate anche il Platano secolare.