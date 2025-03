Esce di strada con l’auto e va contro i new jersey: paura a Santa Maria Hoè

E’ successo questa sera, intorno alle 19 lungo la strada che sale a Colle Brianza

L’automobilista di 68 anni, coinvolto nell’incidente, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco

SANTA MARIA HOE’ – Ha perso il controllo dell’auto che stava guidando finendo contro i new jersey in cemento messi lungo la Sp 58 in corrispondenza della zona dove si era verificata l’ultima frana.

Tanta paura questa sera, mercoledì, intorno alle 19 per un incidente che ha visto coinvolto un solo veicolo. Da quanto è stato possibile apprendere un automobilista di 68 anni era al volante della propria Volkswagen Polo quando, per motivi al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi, è uscito di strada andando a sbattere contro le protezioni in cemento messe a lato della strada.

Un urto molto violento tanto che i soccorsi sono stati attivati inizialmente in codice rosso. Sul posto la centrale operativa dell’Emergenza Urgenza di Areu ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate e l’auto infermieristica. Allertati anche i Vigili del Fuoco che hanno operato per mettere in sicurezza la strada.

Dopo le prime cure prestate in loco, l’automobilista, un uomo di 68 anni, è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo (media gravità).