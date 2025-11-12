Esce di strada e finisce in una scarpata, soccorso un giovane

L’incidente intorno alle 6 a Ello, lungo la strada che porta a Colle Brianza

Il 25enne, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale

ELLO – Brutto incidente nella prima mattinata di oggi, mercoledì 12 novembre, tra Colle Brianza e Ello, lungo la strada provinciale 58. Tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco composte da un un’autopompa, un mezzo fuoristrada e un autofurgone SAF, sono state inviate intorno alle ore 6 per una vettura uscita di strada e finita in una scarpata.

La macchina è precipitata per una ventina di metri lungo il pendio scosceso. Le squadre dopo aver raggiunto il malcapitato, un giovane di 25 anni, lo hanno recuperato fino alla sede stradale per affidarlo ai sanitari. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sul posto anche l’auto infermieristica da Molteno e i Carabinieri. L’incidente ha avuto ripercussione sul traffico lungo la strada che collega Colle Brianza a Galbiate.