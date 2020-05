Fase 2 e controlli, mattinata intensa a Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza

Fermati una decina di ragazzi alla torre di Tremonte

Il sindaco Brambilla: “Stiamo intervenendo e sanzionando”

SANTA MARIA HOE’/LA VALLETTA – Una mattinata di controlli per la Polizia locale dell’Unione della Valletta. Durante un giro di perlustrazione nei boschi del Bordeà il sindaco Efrem Brambilla e la vigilessa Chiara Lafranconi hanno scovato e fermato una decina di ragazzi che erano (senza distanze né mascherina) seduti a calvalcioni in cima ai muri dei resti archeologici della Torre medievale di segnalazione militare di Tremonte a Santa Maria Hoè.

“Avevano dai 20 ai 30 anni, provenienti da altri comuni. Parlavano un ottimo italiano forbito, sicuramente persone istruite – ha detto il sindaco Brambilla -. Mi chiedo, persone che hanno studiato tanto, come possano avere una così limitata capacità di discernimento”.

“Inoltre a Santa Maria Hoè abbiamo raccolto le targhe svizzere di 2 pulmini provenienti dalla Svizzera parcheggiati in località Tre Strade – continua Brambilla -. Una cittadina ci ha segnalato che sono scese circa 15 persone in gruppo che si spostavano verso la frazione Sancina. Poi siamo interventi sui ciclisti che si muovevano raggruppati occupando altresì tutta la carreggiata. La nostra Polizia Locale avrà un bel lavoro da fare. Stiamo intervenendo e sanzionando”.

Anche a La Valletta Brianza la Polizia Locale ha fatto altrettanti analoghi interventi: “Devo fare i complimenti ai nostri cittadini di Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza perché si stanno comportando benissimo, nel pieno rispetto delle regole. Le segnalazioni dei cittadini non sono mai immotivate o pretestuose, ma fondate da buone ragioni. Oggi abbiamo dimostrato di come tutti possiamo collaborare nel controllo del territorio. Un bel banco di prova per un sistema di sicurezza partecipato. Che abbiamo già inquadrato e regolamentato con la prefettura con il Controllo di Vicinato, che prevede entro alcune forme la Partecipazione diretta dei cittadini alla sicurezza del proprio territorio. Questo pomeriggio si torna alle attività di controllo del territorio. Ecco il mio numero di telefono per eventuali segnalazioni: 3351563192”.