Fissati i funerali di Milena Marangon e Giorgia Cagliani

La cerimonia funebre si terrà in chiesa parrocchiale a Paderno d’Adda

Venerdì l’addio a Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due ragazze di 21 anni travolte e uccise sabato sera a Brivio

PADERNO D’ADDA – Si terrà venerdì 26 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Paderno il funerale di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due ragazze di 21 anni travolte e uccise in via per Airuno sabato sera mentre a piedi si stavano incamminando verso il centro paese per prendere parte alla festa.

La magistratura ha dato il nulla osta alla celebrazione delle esequie che avverrà in forma congiunta per le due inseparabili amiche, compagne di tante avventure e di momenti belli e spensierati.

A loro, alla loro prematura e violenta scomparsa, sta andando in questi giorni il pensiero di tantissime persone, scosse e turbate da una tragedia che ha riempito teste e cuori di emozioni, domande, interrogativi e angosce. Sentimenti emersi in tutta la loro forza anche martedì sera durante la veglia funebre organizzata dalla parrocchia guidata da don Gianni De Micheli, che in questi giorni ha voluto tenere aperta la cappella dell’oratorio per raccogliere ricordi, lacrime e riflessioni cercando così di costruire una memoria di Milena e Giorgia, due ragazze splendide, sorridenti e solari, volate in cielo troppo presto.

Nel frattempo continuano le indagini da parte degli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, chiarendone le responsabilità. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, avvenuta martedì pomeriggio, resta in carcere l’uomo di 34 anni alla guida del furgone che ha travolto e investito mortalmente le due ragazze.