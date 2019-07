Frontale tra due auto, lunghe code sulla Como-Bergamo

Scontro tra due vetture lungo l’ex statale Briantea

Due automobilisti soccorsi e traffico in tilt

LA VALLETTA – Il frontale tra due auto, nel tardo pomeriggio di lunedì, ha provocato due feriti e bloccato il traffico sulla ex statale Briantea, la Como-Bergamo.

L’incidente è avvenuto nel tratto tra la Valletta Brianza e Bevera di Sirtori, intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e l’elicottero del 118, insieme alla Polstrada

La strada è stata chiusa per diverso tempo, per consentire le operazioni di soccorso. Nel frattempo forti rallentamenti si sono verificati, con lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni