Furgone brucia ad Airuno, Vigili del Fuoco a domare le fiamme

Le fiamme divampate in via Rodari. Stanno bene i due tecnici del gas, i primi a provare a fermare l’incendio

Sul posto le squadre di Lecco, Valmadrera e Merate

AIRUNO – Domato ad Airuno un ampio incendio che ha coinvolto un furgone, provocando grande spavento. Il mezzo, che trasportava materiale da lavoro, ha preso fuoco in un piazzaletto in cima a Via Rodari. Due tecnici del gas stavano lavorando per cambiare la tubatura del metano in paese, quando a un certo punto il furgone ha preso fuoco dal motore.

I due operai hanno provato a spegnere le fiamme con gli estintori, senza però riuscire a contenerle, vista la loro portata. Il mezzo è stato divorato dalle lingue di fuoco, finendo completamente bruciato.

La colonna di fumo, nerissima, era visibile anche in lontananza dagli utenti della strada.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco con diverse squadre provenienti da Lecco, Valmadrera e Merate per domare le fiamme, riuscendo nell’intento.

A rimanere lievemente compromesse anche due macchine che si trovavano lì vicino, hanno riportato piccoli danni sui fanali posteriori. Colato anche un pezzo di cavo elettrico dell’impianto che va ad alimentare i quattro lampioni della piazzetta, sono in corso le verifiche con l’elettricista comunale per capire l’entità del danno, mentre per le macchine procederà a livello assicurativo l’impresa del gas proprietaria del furgone.

Nessun ferito fortunatamente, ma solo un grande spavento.