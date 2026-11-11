Furgone in fiamme a Bulciago, intervento dei Vigili del Fuoco

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
(foto Vigili del Fuoco)

L’incendio nei pressi della Strada Provinciale 48

Una squadra di soccorso che ha rapidamente domato le fiamme

BULCIAGO – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti a Bulciago per l’incendio di un furgone nei pressi della Strada Provinciale 48. ​Sul posto una squadra di soccorso che ha rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono in corso di accertamento e, fortunatamente, non si registrano feriti. La viabilità, durante le operazioni di soccorso, è stata temporaneamente regolata dalle forze dell’ordine.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA