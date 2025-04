Furgone si scontra con una moto, paura per un ragazzo di 19 anni

L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì a Calusco d’Adda

Il giovane è stato portato in ospedale dall’elisoccorso, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

CALUSCO D’ADDA (BG) – Paura nella serata di ieri, lunedì, a Calusco d’Adda (BG), paese al confine con la provincia di Lecco. L’allarme è scattato intorno alle 21.30 per un furgone che si è scontrato con una moto in via delle Valli, all’incrocio con via Vittorio Emanuele II, la trafficata direttrice che porta al Ponte di Paderno.

Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma pare che il furgone stesse svoltando quando si è scontrato con una moto guidata da un ragazzino di 19 anni. Sul posto si sono precipitati i soccorsi in codice rosso (la massima gravità): l’auto infermieristica da Merate, l’ambulanza della Croce Bianca di Merate, l’elisoccorso da Como e i Vigili del Fuoco.

Dopo il grosso spavento iniziale, fortunatamente il 19enne non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo (mediamente critico).