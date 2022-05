Furti e vandalismi allo Stallazzo, nuova incursione durante la notte

Divelte le inferriate per rubare attrezzi e altri oggetti

E’ solo l’ultimo di una lunga serie di furti ai danni del punto di ristoro

PADERNO D’ADDA – Furti e vandalismi allo Stallazzo durante la notte tra venerdì e sabato. I malviventi hanno divelto le inferriate per rubare attrezzi e altri oggetti presenti all’interno. E’ grandissima l’amarezza da parte della Cooperativa Solleva che gestisce il punto di ristoro situato lungo l’alzaia del fiume Adda nel comune di Paderno d’Adda.

I gestori stanno effettuando proprio in queste ore una ricognizione per valutare l’entità del danno e capire come poter rimediare. Un fatto purtroppo non nuovo, visto che il punto di ristoro già negli anni scorsi ha subito numerosi furti.