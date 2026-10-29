Furti nelle tabaccherie e nelle sale slot: 8 arresti e 350 chili di tabacchi recuperati

Le indagini sono partite dopo il furto al bar Stella di Monticello Brianza nel marzo 2025

I Carabinieri hanno smantellato la band che avrebbe messo a segno 12 colpi tra Lecco, Bergamo, Milano e Monza

LECCO – Otto persone arrestate (di cui 6 in carcere e 2 ai domiciliari), quattro sottoposte all’obbligo di firma e 300 chili di tabacchi recuperati in un deposito di Cinisello Balsamo (il cui valore è pari a circa 350mila euro). Nello stesso comune del milanese, inoltre, c’era anche la tabaccheria che rivendeva la merce rubata; nell’anno in cui sono stati commessi i furti, sono stati calcolati proventi dalla ricettazione dei tabacchi per circa 500mila euro.

E’ il bilancio dell’operazione eseguita dai Carabinieri del Comando provinciale di Lecco, guidati dal colonnello Nicola Melidonis che, nelle scorse ore, hanno dato esecuzione, insieme ai militari delle Compagnie di Monza, Treviglio, Pioltello e Sesto San Giovanni, all’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 12 persone di nazionalità rumena e italiana riconosciute, a vario titolo, responsabili dei furti avvenuti negli ultimi mesi in diverse tabaccherie e sale slot situate tra le province di Lecco, Monza Brianza, Bergamo e Milano.

Nello specifico sei individui sono stati sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare in carcere, 2 alla misura degli arresti domiciliari e 4 a quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (uno dei quali con divieto di dimora in Lombardia). L’operazione dei Carabinieri è scattata nella notte scorsa e, all’appello, mancano ancora tre persone (due di quelle sottoposte alla custodia in carcere e l’altra sottoposta agli obblighi di firma). Tutti i soggetti risultano indagati, a vario titolo, quali facenti parte di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in tabaccherie e sale slot, nonché ricettazione.

A entrare nei dettagli dell’operazione, durante la conferenza stampa convocata in mattinata, sono stati il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecco Colonello Nicola Melidonis, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Merate Capitano Giovanni Casamassima e il Procuratore della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso.

“Le indagini sono durate più di un anno e hanno portato all’individuazione di una rete ben organizzata di soggetti dediti ai furti e di soggetti dediti alla ricettazione – ha detto il Procuratore Basso -. Un’attività criminale redditizia, molto ben strutturata e ripetuta nel tempo. Oggi presentiamo un risultato assolutamente soddisfacente frutto di un’attività di indagine lunga che ha impegnato i Carabinieri della Compagnia di Merate in un lavoro certosino che è arrivato oltre i confini della provincia di Lecco. Ancora una volta la Compagnia di Merate ha dato prova di grande professionalità e capacità investigative, questo ha consentito di dare un colpo significativo alla banda”.

Le indagini erano partite dopo il furto al bar tabacchi Stella di Monticello Brianza avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 marzo dello scorso anno. Da lì grazie a una capillare attività di pedinamento e osservazione i militari dell’Arma provinciale di Lecco sono riusciti a ricostruire un’articolata rete di persone dedite non solo al furto, ma anche alla ricettazione della merce rubata. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecco, hanno infatti accertato l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere, con ruoli ben definiti, formata da soggetti prevalentemente di nazionalità romena.

Non solo. Hanno anche individuato, in provincia di Bergamo, un garage dove l’associazione criminale depositava la merce rubata subito dopo i colpi e sono anche riusciti a risalire anche alla tabaccheria, situata a Cinisello Balsamo e intestata a italiani, usata per la rivendita dei tabacchi rubati, nello stesso comune è stato individuato un secondo deposito con 300 kg di tabacchi.

12 i furti certamente individuati e 5 contestazioni di ricettazione. Una banda ben organizzata che poteva contare anche su legami famigliari (tra loro due fratelli e marito e moglie): “Ognuno aveva un ruolo ben preciso: chi si occupava di procurare auto rubate per il colpo e auto pulite per la fuga, chi si dedicava all’attività di sopralluogo confondendosi tra i clienti e in alcuni casi spruzzando preventivamente uno speciale spray sui sensori per disattivare l’antifurto, chi commetteva il colpo, le donne avevano il compito di incassare le somme dei gratta e vinci rubati vincenti (in caso di furto non è possibile né rintracciare né bloccare i Gratta e Vinci, ndr); infine c’era chi si occupava del riciclaggio – hanno spiegato il Colonnello Melidonis e il Capitano Casamassima -. In alcuni casi, come a Monticello, la banda non ha esitato a sfondare a martellate il muro della tabaccheria”.

Nessuno sarebbe residente nel Lecchese, mentre i colpi sono stati messi a segno un po’ ovunque: il primo a Monticello da cui è partita l’indagine grazie all’individuazione di un’auto utilizzata dalla banda; poi Calolziocorte (22 marzo), Carate Brianza (29 maggio), Castello Brianza (6 giugno), Concorezzo (16 luglio), Veduggio con Colzano (21 luglio), Milano (2 agosto), Cologno al Serio (5 agosto), Zibido San Giacomo (due episodi uno dei quali l’11 agosto), Monza (15 e 16 agosto). Le ricettazioni, invece, sono state contestate a Bergamo e Cinisello Balsamo.