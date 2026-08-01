Furto e vandalismi alla Conca Madre, Gasperini: “Devastazione ovunque”

Ignoti hanno divelto le porte d’ingresso in ferro, asportando le serrature

Rubati reperti museali, pannelli, materiale ferroso, materiale elettrico dei quadri di comando della turbina

PADERNO D’ADDA – Furto e vandalismi alla Conca Madre, l’edificio storico adibito a polo museale situato lungo il Naviglio di Paderno a Paderno d’Adda, che fa parte del Parco Adda Nord e dell’Ecomuseo Adda di Leonardo.

“Alcuni ignoti hanno divelto le porte d’ingresso in ferro, asportando le serrature e hanno rubato reperti museali, pannelli, materiale ferroso, materiale elettrico dei quadri di comando della turbina – ha raccontato con amarezza Luigi Gasparini, della cooperativa Solleva -. Ovunque devastazione”.

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Il furto e i danneggiamenti sono stati scoperti stamattina, 1° agosto, a seguito di un sopralluogo. Il fatto potrebbe risalire alla scorsa notte, oppure ai giorni immediatamente precedenti. Sono intervenuti i Carabinieri di Merate per i rilievi del caso.