“Grave episodio”: la condanna di Silea ai fatti avvenuti al centro di raccolta di Merate

La nota di Silea su quanto avvenuto ieri pomeriggio al centro di raccolta

L’operatore, denunciato dagli agenti della Polizia locale, è stato sospeso dal datore di lavoro

MERATE – “Un grave episodio verificatosi durante le attività svolte da personale di una società appaltatrice esterna”. Interviene così Silea, la partecipata che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti e i servizi di igiene urbana del territorio, in merito a quanto avvenuto ieri, mercoledì, al centro di raccolta di via Ca’ Rossa, dove un operatore in servizio è stato sospeso dal datore di lavoro e denunciato da parte della Polizia locale.

Tutto è nato dalla mancata apertura del centro all’orario previsto con un ritardo lamentato in Comune da parte delle molte persone in coda in attesa di poter conferire i rifiuti. La segnalazione in Municipio ha comportato l’uscita di una pattuglia della Polizia locale che, giunta sul posto, ha constatato la chiusura del centro chiamando i responsabili.

Nel frattempo l’operatore incaricato dell’apertura è giunto sul posto rifiutandosi di sottoporsi all’alcoltest così come richiesto dagli agenti della Polizia locale. Ne è nata una lunga discussione continuata anche fuori dal Municipio dove l’uomo si era recato per chiedere “giustizia” al sindaco Mattia Salvioni e al comandante Ciro Scognamiglio.

Un pomeriggio a dir poco turbolento su cui Silea ha deciso di rendere conto chiedendo scusa alla cittadinanza per il disagio arrecato.

Di seguito la nota integrale:

In relazione a quanto accaduto mercoledì 27 maggio al centro di raccolta di Merate, Silea comunica che il mancato regolare avvio del servizio è riconducibile a un grave episodio verificatosi durante le attività svolte da personale di una società appaltatrice esterna.

Silea ha immediatamente attivato le procedure previste dal contratto; l’impresa interessata ha disposto la sospensione del lavoratore e avviato un procedimento disciplinare.

La società si scusa per il disagio arrecato e rinnova il proprio impegno a garantire servizi erogati nel pieno rispetto delle normative vigenti e degli standard di sicurezza.

Silea