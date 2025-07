Missaglia: auto esce di strada e investe mamma e figlia sul marciapiede

E’ successo verso le 9.30 in via Marconi

Gravi le condizioni della mamma di 53 anni trasportata all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso. Al Manzoni di Lecco la figlia di 20 anni

MISSAGLIA – Stavano passeggiando a piedi lungo il marciapiedi quando sono state improvvisamente investite da un’auto uscita di strada in via Marconi. Gravissimo incidente questa mattina, mercoledì, verso le 9.30 a Missaglia, in piazzetta Le Mimose: una donna di 53 anni e la figlia di 20 anni, entrambe residenti in paese, sono state travolte e scaraventate a terra da un’auto, condotta da un uomo di 38 anni.

In base a quanto è stato possibile apprendere, l’automobilista avrebbe perso il controllo dell’Alfa Romeo Giulietta di cui era al volante uscendo di strada e finendo sul marciapiede dove in quel momento stavano transitando le due donne.

Un urto molto violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso (massima gravità): in posto si sono portati diversi mezzi di soccorso, due ambulanze, due automediche e l’elicottero da Milano. Le condizioni della mamma sono apparse da subito molto gravi tanto che è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese. La figlia invece è stata trasferita al Manzoni di Lecco in codice giallo.

Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Merate a cui spetterà il compito non solo di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma anche di capire per quali ragioni l’automobilista abbia perso il controllo dell’auto.