Grave incidente a Verderio: violento scontro tra un’auto e una moto

Sul posto anche l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano

La moto ha preso fuoco nell’impatto. Un uomo di 50 anni sarebbe rimasto ferito in maniera grave

VERDERIO – Brutto incidente a Verderio poco dopo le ore 16 di oggi, lunedì 13 ottobre. Un violento scontro tra un’auto e una moto è avvenuto in via Caduti della Libertà, all’incrocio con via Fedele Zamparelli, nei pressi del centro sportivo del paese. La moto avrebbe anche preso fuoco a seguito dell’impatto.

I soccorsi sono stati immediatamente attivati. Sul posto, con il codice di massima gravità (rosso), sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’auto infermieristica da Merate, insieme all’elisoccorso da Milano. L’uomo è stato sbalzato a causa dell’impatto ed è caduto sull’asfalto vicino alla moto in fiamme.

Allertati anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il motociclista, un uomo di 50 anni, è rimasto ferito in maniera grave e, dopo le prime manovre rianimatorie sul posto, è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza. Soccorso anche l’uomo di 44 anni alla guida dell’auto che non sarebbe in gravi condizioni.