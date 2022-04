Grave incidente stradale a Imbersago: 8 persone coinvolte e intervento dell’elisoccorso

IMBERSAGO – Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, 10 aprile, pochi minuti prima delle 15 a Imbersago, lungo la strada provinciale 56.

Lo schianto, violentissimo, si è verificato dapprima fra due auto che viaggiavano in direzioni opposte, per coinvolgere poi altre tre vetture. Otto le persone che sono state soccorse, tra cui anche una bambina di 3 anni e un bambino di 4.

Sul posto, per le prime cure, sono intervenute quattro ambulanze, l’auto medica e l’elisoccorso dell’Areu di Milano. Un ragazzo di 26 anni, le cui condizioni sarebbero gravi a causa di un trauma cranico e un trauma toraco-addominale, è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale di Varese; una donna che ha riportato un trauma toraco-addominale è stata portata in codice giallo al pronto soccorso di Lecco. In ospedale, in codice verde per accertamenti, anche le altre persone coinvolte.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Merate, che stanno accertando la dinamica, e i vigili del fuoco. Per consentire i soccorsi la strada è stata chiusa al traffico.