Scontro tra auto e moto ieri a Missaglia, motociclista in codice rosso

Il guidatore della vettura non si è fermato dopo l’incidente

MISSAGLIA – E’ stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni il motociclista di 46 anni soccorso nella serata di ieri, mercoledì, a Missaglia dopo lo schianto con un autovettura.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 in via Misericordia, nella frazione di Missagliola. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Besana insieme all’elicottero del 118 con il quale il ferito è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice rosso.

Il guidatore del veicolo non si è fermato dopo l’incidente. I carabinieri sono al lavoro per identificarlo e rintracciarlo.