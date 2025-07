Grave incidente stradale a Osnago: scontro tra un’auto e un camion

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 di oggi, mercoledì, in via Statale

Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso di Milano

OSNAGO – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì 23 luglio, in via Statale, a Osnago, poco prima delle 11. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di conferma, un’auto con a bordo due anziani si sarebbe scontrata con un mezzo pesante. Tre persone coinvolte nel sinistro, tra cui i due anziani sull’auto: un uomo di 84 anni e una donna di 80.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: mobilitate due ambulanze, la Croce Bianca di Merate e quella dei Volontari di Vimercate, l’auto infermieristica da Merate e l’elisoccorso di Milano, sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate e le forze dell’ordine.

Soccorsi in codice rosso (molto critico) i due anziani. Alla base dell’incidente potrebbe esserci un malore a seguito del quale, l’auto fuori controllo si sarebbe scontrata frontalmente con il camion. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con lunghe code in entrambe le direzioni.