Grave malore per un ciclista che cade in strada, per evitarlo tre auto si tamponano

Il ciclista, 29 anni, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo. Sarebbe in gravi condizioni

Nel tamponamento coinvolte tre persone che sono state trasportate negli ospedali di Merate e Vimercate

OSNAGO – Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno, a Osnago, in via Milano, lungo la Sp342 dir. Da quanto appreso sul posto, un ciclista di 29 anni avrebbe accusato un grave malore e sarebbe caduto in strada. Tre auto che erano dietro di lui, per non travolgerlo, avrebbero frenato di colpo innescando un tamponamento a catena.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze, l’auto infermieristica da Merate e l’elisoccorso da Bergamo. Il giovane ciclista è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, mentre i feriti che viaggiavano sulle auto coinvolte (una ragazza di 23 anni, un uomo di 45 anni e una donna di 62 anni) sono stati trasportati agli ospedali di Vimercate e Merate in codice giallo (mediamente critico). Spetta ai Carabinieri intervenuti sul posto stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.