Grosso incendio a Calco, Vigili del Fuoco al lavoro

In fiamme il tetto di una abitazione di via Nazionale

Cinque mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati per spegnere l’incendio

CALCO – Grosso incendio a Calco in una abitazione di via Nazionale, situata a poche decine di metri della rotonda di largo Pomeo. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, sul posto sono al lavoro cinque mezzi dei Vigili del Fuoco.

La Polizia Locale di Calco sta regolando il traffico a senso unico alternato lungo la Sp342 per consentire ai soccorritori di operare in piena sicurezza. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte, ma la grande colonna di fumo è stata notata da parecchie centinaia di metri di distanza. Sul posto anche il sindaco Stefano Motta.

Le cause dell’incendio sono al vaglio delle forze dell’ordine ma, da quanto appreso sul posto, all’origine della fiamme potrebbe esserci la canna fumaria. Nella casa abiterebbero due famiglie, non ci sarebbero comunque persone coinvolte.