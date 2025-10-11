Grosso incendio a La Valletta Brianza, distrutto il monastero della Bernaga

L’allarme è scattato intorno alle 19.30, sul posto oltre nove squadre dei Vigili del Fuoco e altrettanti mezzi

La situazione sarebbe particolarmente complicata, gran parte della struttura sarebbe compromessa

LA VALLETTA BRIANZA – Un violentissimo incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre, a La Valletta Brianza. L’allarme è scattato intorno alle ore 19.30, le fiamme hanno avvolto completamente il Monastero della Bernaga, a Perego, che ospita le Monache Romite Ambrosiane.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con oltre 9 squadre e altrettanti mezzi, alcuni provenienti dai territori limitrofi (Monza e Vimercate). Si tratta di un incendio di grandissime proporzioni, sarebbe compromessa gran parte della struttura. Le fiamme sono visibili anche da chilometri di distanza.

Sono intervenute anche l’automedica da Lecco e due ambulanze. Allertati anche i Carabinieri, è arrivato il capitano della Compagnia di Merate Giovanni Casamassima. Presente anche il sindaco de La Valletta Brianza Marco Panzeri.

Alcuni testimoni presenti sul posto hanno parlato di un vero e proprio inferno con la struttura che sarebbe completamente bruciata. Dalla chiesina è stato salvato un quadro, ma risulta particolarmente difficile domare le fiamme perché la struttura è in gran parte in legno.

L’incendio potrebbe essere partito dagli alloggi. Tutte le 21 suore presenti nel monastero sono al sicuro e sono state portate dapprima nel municipio a Perego e poi trasferite in strutture de La Nostra Famiglia tra cui Ponte Lambro (CO) e altri luoghi disponibili. Fortunatamente, dopo le verifiche dei sanitari non ci sarebbero feriti.

Maggiori informazioni appena possibile