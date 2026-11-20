Il giovane, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale

Sul posto sono intervenute l’auto infermieristica da Merate e un’ambulanza

AIRUNO – Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita il giovane che è stato investito nella mattinata di oggi, venerdì 20 novembre, lungo la Strada Provinciale 72, in via Statale. L’allarme è scattato intorno alle ore 7.30.

Sul posto sono immediatamente intervenute l’auto infermieristica da Merate e un’ambulanza della Croce Rossa. Il 16enne è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente. L’incidente ha causato qualche disagio alla viabilità lungo la trafficata arteria.