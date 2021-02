I Carabinieri trovano nei boschi di Rogeno un altro “bivacco della droga”

Sequestrata droga già suddivisa in dosi e un machete

L’operazione da parte dei Carabinieri di Merate, Costa Masnaga e del CIO si è svolta giovedì

ROGENO – Un altro “bivacco dello spaccio” è stato individuato ed eliminato dai Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco.

L’operazione è avvenuta giovedì, quando la Compagnia Carabinieri di Merate durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro di Merate e il setaccio delle aree boschive situate nel comune di Rogeno, ha scovato un altro “bivacco dello spaccio”.

Il servizio ha visto l’impiego dei Carabinieri delle Stazioni CC di Costa Masnaga e Merate, con il rinforzo di personale di una Squadra della Compagnia d’Intervento Operativo (C.I.O.) del 3° Reggimento CC “Lombardia” di Milano.

Il bivacco, utilizzato dagli spacciatori, è stato trovato nei boschi di Rogeno. Al suo interno i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato: 7,5 grammi di cocaina, 8 grammi di eroina, 3 grammi di “hashish” (droga già suddivisa in dosi) e un “machete”.

Inoltre, presso l’area “Cazzaniga” di Merate, sono stati multati, in via amministrativa, 12 persone per violazione delle misure di contenimento del rischio pandemico COVID-19.

Prosegue quindi l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con mirati servizi di osservazione e controllo delle aree ritenute di maggiore interesse, quali le zone boschive poste a ridosso della SS36 e dei centri urbani.