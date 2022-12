Il 31 dicembre l’addio a Vincenzo Chionna, 44enne investito a Missaglia

Il tragico incidente nel tardo pomeriggio di martedì scorso sulla strada provinciale

Domani, 31 dicembre, i funerali nella chiesa parrocchiale di Missaglia alle ore 10

MISSAGLIA – Saranno celebrati domani, sabato 31 gennaio, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Missaglia i funerali di Vincenzo Chionna, l’uomo di 44 anni travolto mentre attraversava la Provinciale. La tragedia è avvenuta martedì, intorno alle 18.30, a Missaglia. Sembrerebbe che Chionna, residente in paese, stesse attraversando la strada da via Belzoino a via Rengione, insieme al suo cane, quando è stato travolto da una Peugeot blu in transito in direzione di Monticello.

L’urto è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato alcuni metri più avanti. Le condizioni del missagliese sono apparse subito molto gravi tanto che in volo, da Como, è stato fatto alzare anche l’elisoccorso. I medici e sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma purtroppo invano: Chionna è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.