Il monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme. L’incendio spento all’1.30 di notte con 60mila litri d’acqua

L’incendio spento all’1.30 di notte. Più di sei ore d’intervento per i vigili del fuoco

Oltre 60mila litri d’acqua per domare le fiamme

LA VALLETTA BRIANZA – Del Monastero delle Monache Romite Ambrosiane, a Perego, resta lo scheletro di legno nero carbonizzato. La struttura di Bernaga è stata avvolta dalla fiamme nella serata di ieri, sabato 11 ottobre. Sono servite nove squadre di vigili del fuoco, oltre 6 ore d’intervento continuo e più di 60.000 litri d’acqua per porre fine al rogo che ha consumato il Monastero del 1600.

Tutte le 21 suore che vi abitavano sono state portate in salvo dai soccorritori, ora sono ospitate nelle strutture della Nostra Famiglia sul territorio. Per il resto, si è riusciti a strappare alle fiamme solo un’iconografia e due sedie dalla chiesa di San Gregorio dai soccorritori.

Ancora sconosciute le cause dell’incendio

Sono state le 21 suore di clausura – che si trovavano insieme in una stanza – a dare l’allarme nella serata di ieri, intorno alle 19.30. Per ricostruire le cause si dovranno attendere i rilievi dei tecnici, al momento si ipotizza che il rogo si sia generato da un problema elettrico in uno degli alloggi, divampando poi a causa della massiccia presenza di legno negli elementi portanti del monastero.

Il dispiegamento di soccorritori e mezzi è stato ingente: Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile, insieme ai tecnici di Lario Reti Holding che hanno garantito l’allaccio di prese d’acqua ad alta pressione per facilitare i rifornimenti ai mezzi di soccorso.

Le immagini dell’incendio