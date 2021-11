Il mondo del ciclismo piange Claudia Bonfanti, 54 anni. Funerali a Imbersago

Claudia Bonfanti era collaboratrice della struttura tecnica del fuoristrada del Comitato regionale lombardo

Funerali domani mattina a Imbersago: “Claudia aveva dentro la passione viva e insegnando la bicicletta ai ragazzi, gli insegnava anche a crescere”

IMBERSAGO – Una vera sportiva capace di trasmettere amore e passione per il ciclismo ai ragazzi che allenava con tanto impegno e dedizione. Imbersago e l’intero mondo del ciclismo piangono l’improvvisa e prematura scomparsa di Claudia Bonfanti, 54 anni da poco compiuti, morta sabato dopo essere stata colpita da ischemia.

Collaboratrice della struttura tecnica del fuoristrada del Comitato Regionale Lombardo, Bonfanti era una preziosa dirigente, apprezzata da tutti per la professionalità e la sensibilità con cui si approcciava agli altri, soprattutto ai più giovani. “Claudia aveva dentro la passione viva, lo si leggeva negli occhi e insegnando la bicicletta ai ragazzi, gli insegnava anche a crescere – hanno scritto gli amici del Comitato ciclismo Lombardia su Faceboolk – . Questa é stata la sua essenza, educare attraverso la fatica ed essere felici, non solo nelle vittorie. Il mondo perde una donna di alto profilo morale, il ciclismo un tecnico competente e preparata. Noi un’amica, una compagna di avventura. Tra le migliori che ci potessero capitare”.

A ricordarla è anche Sandro Bonacina, presidente provinciale della Federazione di Ciclismo e delegato Coni provinciale: “Ho avuto modo di conoscere Claudia negli ultimi anni quando era entrata in Federazione seguendo il figlio nelle gare. La ricordo come una persona molto disponibile, presente e attiva, molto impegnata anche a livello regionale”.

Non a caso, il presidente del Comitato FCI Lombardia Stefano Pedrinazzi ha voluto ricordare Bonfanti: “Ti voglio ricordare così, con i tuoi ragazzi e con la maglia del comitato regionale. Sei stata la collaboratrice migliore che si potesse avere, sempre disponibile ed infaticabile. Niente sarà più uguale. Fai buon viaggio Claudia”.

Il funerale verrò celebrato domani mattina, martedì, alle 10 nella chiesa di Imbersago. “Sarà un saluto doloroso, inaspettato – continuano i referenti del Comitato ciclismo Lombardia -. Ma i soli più belli non tramontano mai, stanno sospesi. Esattamente come quel tramonto sulla linea d’orizzonte del mare, che Claudia tanto amava.