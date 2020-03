Il video messaggio di Panzeri: “A Merate registrati 80 atti di morte negli ultimi giorni”

Il video messaggio del sindaco di Merate ai concittadini: “Nel dato incide la presenza dell’ospedale, ma sono numeri mai visti”

“I contagi sono ancora in aumento e la situazione reale è sicuramente peggiore di quella fotografata dai numeri”

MERATE – “Ogni mattina quando vado in Comune le prime persone che incontro sono gli addetti delle onoranze funebri. L’altro giorno il piazzale del Municipio era pieno dei loro carri”. Con queste parole cariche di mestizia e dolore il sindaco Massimo Panzeri ha voluto aggiornare ieri sera, martedì, la cittadinanza meratese sull’emergenza coronavirus. “I dati che ho appena ricevuto dalla Prefettura (che verranno pubblicati in giornata sul sito del comune, ndr) non confermano l’ottimismo che traspare in tv. I contagi sono infatti in aumento”.

Panzeri ha voluto precisare: “A questi numeri attribuisco un valore relativo. Penso infatti che la situazione reale sia peggiore. Molte persone sono contagiate e non lo sanno. Solo eseguendo il tampone a tutti, cosa che però non è possibile, avremmo probabilmente una fotografia reale della situazione”.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare gli uffici comunali per la grande mole di lavoro svolta in questi giorni per far fronte a tutte le pratiche burocratiche: “E’ vero, su Merate incide il dato dell’ospedale, ma negli ultimi giorni abbiamo registrato più di 80 decessi. Il che vuol dire più di 8 al giorno, quando solitamente non arriviamo a uno. E’ un dato che ci deve far riflettere e far mantenere comportamenti responsabili. La battaglia non è ancora vinta. Solo perseverando nelle pratiche di contenimento della nostra socialità ce la possiamo fare. Voglio anche esprimere vicinanza e cordoglio alle numerose famiglie colpite dai lutti”.

In mattinata il sindaco fornirà gli aggiornamenti sui casi di contagio registrati in città.