Imbersago: abbandonava i rifiuti dietro al Comune. Multata grazie alle fototrappole

La donna è stata più volte immortalata dalle telecamere mentre abbandonava rifiuti dietro al Comune

Un comportamento di fatto seriale sradicato grazie all’utilizzo delle fototrappole

IMBERSAGO – Abbandonava i rifiuti dietro il Comune, nel parcheggio posizionato sul retro del palazzo municipale. Un comportamento seriale, oltre che incivile, che l’amministrazione comunale è riuscita a interrompere grazie all’utilizzo delle fototrappole.

Dopo aver notato l’abbandono di rifiuti, quasi sempre conferiti in un unico sacco di media grandezza, nel piazzale dietro il Municipio con una periodicità seriale, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Vergani ha deciso di passare al contrattacco monitorando l’area impropriamente utilizzata come discarica con gli occhi elettronici delle fototrappole.

Un’iniziativa che ha subito dato frutto con l’incivile pizzicato, per ben tre volte, a mettere a segno l’abbandono illecito. Sono così scattate le indagini da parte della Polizia locale per risalire all’identità del trasgressore che, una volta identificato, è stato invitato al comando a cospetto degli agenti della Polizia locale. Di fronte alle immagini che la ritraevano abbandonare per strada i rifiuti, la donna non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità venendo multata così come previsto dai regolamenti in vigore.