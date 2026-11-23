E’ successo questa sera, lunedì, intorno alle 19.30

La donna è stata trasportata in codice rosso al San Gerardo di Monza

IMBERSAGO – Ha perso improvvisamente il controllo dell’auto di cui era alla guida, schiantandosi contro un muro. Sono gravissime le condizioni di una donna di 50 anni colpita da malore questa sera, lunedì 22 novembre, mentre con la sua Renault Capture stava percorrendo via Buonarroti, la strada parallela al centro sportivo Amico Charlie.

Il veicolo è uscito di strada, andando a sbattere violentemente contro il muro di recinzione di una villa. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, di ambulanza e automedica.

In volo, da Como, si è alzato anche l’elisoccorso. L’equipe sanitari ha preso in carico subito la donna che è stata trasportata in condizioni molto gravi all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Merate.