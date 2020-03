Imbersago, coronavirus: un morto e nuovi contagi

Il sindaco ha aggiornato la situazione

Sono 25 le persone in quarantena. L’invito a non uscire di casa

IMBERSAGO – 6 casi di positività al coronavirus, tra cui anche un morto. E 25 persone sottoposte al regime della quarantena presso la propria abitazione. Il sindaco Fabio Vergani ha aggiornato questa mattina, venerdì, la situazione relativa alla diffusione del contagio da Covid 19 all’interno del paese. Il sindaco puntualizza: “L’Amministrazione comunale è costantemente in contatto con la Prefettura, l’ATS della Brianza e la Provincia con lo scopo di attuare le misure necessarie a contenere il contagio, oltre che a dare assistenza ai cittadini in difficoltà, come gli anziani soli”. Da qui l’invito a non uscire di casa se non per comprovate e inderogabili esigenze legate all’acquisto di generi alimentari e farmaci.