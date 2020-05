Imbersago, crolla parte del muro di recinzione di villa Orsini Colonna

Il cedimento dovuto alle forti piogge degli ultimi giorni: già in passato era successo in altre parti della lunga recinzione

Il sindaco Vergani: “Fortunatamente non si sono verificati grossi problemi. Abbiamo già avvisato la proprietà per il ripristino”

IMBERSAGO – Una porzione del muro di recinzione di Villa Orsini è crollata in strada a causa delle forti piogge delle ultime ore. E’ successo questa mattina, martedì, e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Vergani ha prontamente chiamato la proprietà per mettere al corrente dell’accaduto. Non è la prima volta che parte del lungo muro di recinzione si deteriora. Era già successo diverse volte in passato costringendo la proprietà a ricostruire la muraglia secondo tutti i crismi e i criteri imposti dalla tutela di un bene ritenuto storico e architettonico. “Fortunatamente non si sono verificati grossi problemi – puntualizza il sindaco – . Il tratto di strada è già stato messo in sicurezza e il muro verrà ripristinato al più presto”.