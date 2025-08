Imbersago, distacchi di rocce e alberi abbattuti: chiusa l’alzaia dell’Adda

Il sindaco Vergani ha partecipato questa mattina ai sopralluoghi nella zona del fiume per poi emettere le due ordinanze

“Pericolo di ulteriori distacchi”, si legge nel documento del municipio

IMBERSAGO – Il sindaco Fabio Vergani ha siglato le ordinanze urgenti di prima mattina, dopo i sopralluoghi per verificare i danni causati nel suo comune dal temporale che per tutta la notte si è abbattuto sul Lecchese.

Alberi spezzati dal vento e riversi a sbarrare la carreggiata, crolli di materiale roccioso e fiumi di terra a bloccare caditoie e a rendere impossibile la circolazione in sicurezza. L’alzaia dell’Adda – che costeggia il fiume – via Pisciola, nel tratto fra il civico 7 e l’intersezione con via Schuster, e via Donatori di Sangue – in zona traghetto – sono interdette a pedoni e auto, fino a nuovo ordine.

“Piante e terra si sono accumulati sulla piattaforma stradale interrompendo la viabilità – si legge nei documenti comunali – generando la minaccia di ulteriori distacchi”. Ma sono le fotografie e i video – condivisi dallo stesso primo cittadino – a restituire la pericolosità della situazione.