Imbersago. Donna muore ferendosi con un utensile da giardino

L’incidente domestico non ha lasciato scampo alla donna

Prima che si consumasse la tragedia, la vittima stava svolgendo lavori di giardinaggio insieme al marito, nell’abitazione di residenza

IMBERSAGO – Comunità di Imbersago sotto shock per la tragedia consumatasi nel primo pomeriggio di oggi, sabato, in un’abitazione del paese. Una donna, Paola M., è rimasta ferita mortalmente mentre stava utilizzando un elettroutensile da giardino, durante alcuni lavori di giardinaggio. Insieme a lei si trovava anche il marito, Fausto C., che nulla ha potuto fare per aiutarla, nonostante la pronta richiesta di soccorso.

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente domestico, che ha lasciato attoniti gli imbersaghesi, incluso il sindaco Fabio Vergani, residente nello stesso villaggio della coppia. “Ho appreso la notizia solo qualche ora dopo l’accaduto. Sono miei vicini di casa, due persone squisite e molto conosciute in paese, attive per il sociale: entrambi volontari piedibus, lui anche in biblioteca e per l’associazione ‘Il Grappolo’, che si occupa di trasportare persone anziane in ospedale. Erano una coppia affabile e amorevole, molto unita. Davvero una terribile notizia”, ha commentato il primo cittadino.